Магнітні бурі: чи чекати на них сьогодні і яким буде кінець квітня

Найпотужніша магнітна буря квітня 2024 року, зважаючи на все, минула і прогноз космічної погоди на понеділок, 22 квітня, цілком сприятливий. Проте метеозалежним людям варто пам’ятати, що попереду ще як мінімум один квітневий геомагнітний «шторм».
Фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України повідомляють, що в понеділок, 22 квітня, магнітосфера Землі перебуватиме в спокійному стані, а значить магнітних бур сьогодні не передбачається.
Остання цього місяця і не дуже сильна сонячна активність прогнозується 29 та 30 квітня.
Як впливають на нас магнітні бурі та як їх пережити
Вплив магнітних бур на здоров’я погано вивчений вченими. Наукові експерименти виявили вплив сонячної активності на самопочуття лише тих людей, які працюють на великих висотах – пілотів, бортпровідників та космонавтів.
Проте на погіршення самопочуття в такі дні часто скаржаться і звичайні люди. Серед найпоширеніших симптомів – головний біль, запаморочення, порушений апетит, проблеми зі сном та підвищений тиск.
Щоб пережити магнітні бурі без шкоди здоров’ю:
- старайтеся уникати стресу;
- їжте більше сезонних продуктів, горіхів, риби та зелені, а кількість у раціоні жирної, гострої, смаженої їжі та фастфуду зведіть до мінімуму;
- пийте не менше 1,5 л рідини на день. Крім води можна пити трав’яні та рослинні чаї, несолодкі компоти;
- відмовтеся від куріння та спиртного;
- не зловживайте кавою та енергетичними напоями;
- регулярно провітрюйте приміщення, особливо перед сном;
- проводьте більше часу на свіжому повітрі і частіше ходіть пішки.
- лягайте спати в один і той самий час. Постарайтеся спати щонайменше 7 годин на добу.