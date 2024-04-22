Магнітні бурі: чи чекати на них сьогодні і яким буде кінець квітня

Фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України повідомляють, що в понеділок, 22 квітня, магнітосфера Землі перебуватиме в спокійному стані, а значить магнітних бур сьогодні не передбачається.

Остання цього місяця і не дуже сильна сонячна активність прогнозується 29 та 30 квітня.

Як впливають на нас магнітні бурі та як їх пережити

Вплив магнітних бур на здоров’я погано вивчений вченими. Наукові експерименти виявили вплив сонячної активності на самопочуття лише тих людей, які працюють на великих висотах – пілотів, бортпровідників та космонавтів.

Проте на погіршення самопочуття в такі дні часто скаржаться і звичайні люди. Серед найпоширеніших симптомів – головний біль, запаморочення, порушений апетит, проблеми зі сном та підвищений тиск.

Щоб пережити магнітні бурі без шкоди здоров’ю: