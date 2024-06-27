Магнітні бурі: чи будуть геомагнітні хвилювання 27 червня

У четвер, 27 червня, істотних магнітних бур не очікується. За останні 24 години сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталося чотири спалахи класу С, які практично не впливають на Землю.
Про це повідомляє сайт Meteoprog.UA.
Щоб підготуватися до магнітних бур і перенести їх відносно стабільно, варто заздалегідь потурбуватися про своє здоров’я, особливо якщо є хронічні захворювання або сильна метеозалежність.
У дні магнітних бур особливо страждають люди, які мають серцево-судинні захворювання або високий тиск. У періоди сильної геомагнітної активності збільшується ризик гіпертонічних кризів, інсультів та інфарктів. Також можуть виникати головні болі, безсоння і загальне погіршення самопочуття.
Що робити, щоб пережити магнітну бурю без потрясінь для здоров’я?
- За можливості уникати перевтоми та стресів. Краще провести час у спокійній обстановці, читаючи книгу або займаючись улюбленим хобі. Усі трудові подвиги залиште на потім.
- Регулярні прогулянки допоможуть поліпшити кровообіг і наситити організм киснем, що особливо важливо в періоди геомагнітних збурень.
- Легка фізична активність, така як йога, пілатес або просто ранкова зарядка, допоможе підтримувати тонус тіла і поліпшити самопочуття.
- Алкогольні та газовані напої, а також надлишок кофеїну можуть посилити негативний вплив магнітних бур на організм.
- Розслаблююча тепла ванна перед сном допоможе поліпшити якість сну і загальний стан.
- Постарайтеся лягати спати і прокидатися в один і той самий час. Якісний сон вкрай важливий