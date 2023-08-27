Магнітні бурі: чи будуть 27 серпня?

Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. І тому знати заздалегідь, які дні можуть виявитися небезпечними в геомагнітному плані особливо важливо тим, хто схильний до впливу космічних штормів – літнім, метеозалежним людям, а також тим, хто страждає від хронічних хвороб.

За прогнозом Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, у неділю, 27 серпня 2023 року, буде відносно спокійно – істотних магнітних бур не очікується, але можливі окремі збурені періоди.

Попередньо, неспокійним може виявитися кінець цього місяця – періоди штормової космічної погоди очікуються 29 та 31 серпня.

Також не виключено, що цьогорічний вересень ознаменується невеликими геомагнітними збуреннями. Втім, детальніший прогноз стане відомий вже ближче до початку місяця, оскільки Сонце непостійне і пік його активності може змінюватися.

Більшість людей у дні магнітних бурь скаржаться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль.

Крім того, вважається, що магнітні бурі впливають на психіку людини. І чим довше такий вплив, тим більш вимотаною і роздратованою стає людина.

Полегшити самопочуття під час та після магнітних бур можна наступними способами:

щонайменше годину на день приділіть прогулянці на свіжому повітрі;

відмовтеся від жирної, гострої, солоної та солодкої їжі. Обмежте куріння та вживання алкоголю;

спіть не менше 7 годин на добу;

пийте достатньо води.

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