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Магнитные бури: будут ли 27 августа?

Магнитные бури: будут ли 27 августа?

Как известно, магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. И поэтому знать заблаговременно, какие дни могут оказаться опасными в геомагнитном плане особенно важно тем, кто подвержен влиянию космических штормов – пожилым, метеозависимым людям, а также страдающим от хронических болезней.

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодняшний день, воскресенье, 27 августа 2023 года, обещает быть относительно спокойным – существенных магнитных бурь не ожидается, но возможны отдельные возмущенные периоды.

Предварительно, неспокойным может оказаться самый конец этого месяца – периоды штормовой космической погоды ожидаются 29 и 31 августа.

Также не исключено, что сентябрь этого года ознаменуется небольшими геомагнитными возмущениями. Впрочем, более подробный прогноз станет известен уже ближе к началу месяца, поскольку Солнце непостоянно и пик его активности может меняться.

Большинство людей в дни магнитных бурь жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль.

Кроме того, считается, что магнитные бури воздействуют и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

Облегчить самочувствие во время и после магнитных бурь можно следующими способами:

  • как минимум час в день уделите прогулке на свежем воздухе;
  • откажитесь от жирной, острой, соленой и сладкой пищи. Ограничьте курение и употребление алкоголя;
  • спите не менее 7 часов в сутки;
  • пейте достаточно воды.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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