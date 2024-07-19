Магнітні бурі: чи буде занепад сил 19 липня

Магнітні бурі: чи буде занепад сил 19 липня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у п’ятницю, 20 липня, очікуються невеликі геомагнітні хвилювання К-індексу 3 (зелений рівень).

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі виникають внаслідок взаємодії заряджених частинок, що викидаються Сонцем під час корональних викидів маси або сонячних спалахів із магнітним полем Землі. Ці частинки можуть змінювати параметри магнітного поля нашої планети, що призводить до збурень, відомих як магнітні бурі.

Вважається, що магнітні бурі впливають як на судини, і на психіку людини. І чим довше такий вплив, тим більш вимотаною і роздратованою стає людина. Від магнітної активності страждають як метеозалежні, так і здорові люди.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Як зменшити вплив Сонця під час магнітних бур

  • Проводьте менше часу на сонці.
  • Зробіть ранкове тренування – кілька простих вправ покращать кровообіг, позбавлять стресу та погодної залежності.
  • Виконуйте дихальні вправи, наприклад, під час ходьби.
  • Приймайте контрастний душ, змінюючи холодну та гарячу воду кожні 10-15 секунд.
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