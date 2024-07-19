Магнітні бурі: чи буде занепад сил 19 липня

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі виникають внаслідок взаємодії заряджених частинок, що викидаються Сонцем під час корональних викидів маси або сонячних спалахів із магнітним полем Землі. Ці частинки можуть змінювати параметри магнітного поля нашої планети, що призводить до збурень, відомих як магнітні бурі.

Вважається, що магнітні бурі впливають як на судини, і на психіку людини. І чим довше такий вплив, тим більш вимотаною і роздратованою стає людина. Від магнітної активності страждають як метеозалежні, так і здорові люди.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Як зменшити вплив Сонця під час магнітних бур