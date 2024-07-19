Магнитные бури: будет ли упадок сил 19 июля

Магнитные бури: будет ли упадок сил 19 июля

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в пятницу, 20 июля, ожидаются небольшие геомагнитные волнения К-индекса 3 (зеленый уровень).

Что такое магнитные бури

Магнитные бури возникают в результате взаимодействия заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем во время корональных выбросов массы или солнечных вспышек с магнитным полем Земли. Эти частицы могут изменять параметры магнитного поля нашей планеты, что приводит к возмущениям, известным как магнитные бури.

Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Как уменьшить воздействие Cолнца во время магнитных бурь

  • Проводите меньше времени на солнце.
  • Сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости.
  • Выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы.
  • Принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10-15 секунд.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua