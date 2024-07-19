Магнитные бури: будет ли упадок сил 19 июля

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в пятницу, 20 июля, ожидаются небольшие геомагнитные волнения К-индекса 3 (зеленый уровень).
Что такое магнитные бури
Магнитные бури возникают в результате взаимодействия заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем во время корональных выбросов массы или солнечных вспышек с магнитным полем Земли. Эти частицы могут изменять параметры магнитного поля нашей планеты, что приводит к возмущениям, известным как магнитные бури.
Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
Как уменьшить воздействие Cолнца во время магнитных бурь
- Проводите меньше времени на солнце.
- Сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости.
- Выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы.
- Принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10-15 секунд.