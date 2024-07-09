Магнітні бурі: чи буде сприятливим прогноз на 9 липня

Магнітні бурі: чи буде сприятливим прогноз на 9 липня

У вівторок, 9 липня, очікуються невеликі геомагнітні хвилювання, яким присвоєно К-індекс 3 (зелений рівень).

Такий прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Магнітними бурями називають різкі зміни у магнітному полі Землі, викликані підвищеною сонячною активністю. Коли на Сонці відбуваються спалахи, у космічний простір викидається величезна кількість заряджених частинок. Ці частки досягають Землі та взаємодіють з її магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексу – від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

За прогнозами вчених, сильна магнітна буря очікується попередньо 10 липня. Також пік підвищеної геомагнітної активності можливий 12-14 липня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Що робити, коли сонячна активність підвищується

Магнітні бурі можуть викликати цілу низку небажаних симптомів, включаючи головний біль, підвищену стомлюваність, дратівливість і навіть погіршення настрою. Наукові дослідження підтверджують, що під час періодів геомагнітних збурень спостерігається зростання кількості госпіталізацій через серцево-судинні захворювання, такі як інфаркт міокарда.

Якщо ви схильні до впливу магнітних бур, ви можете пом’якшити їх вплив на ваше здоров’я наступним чином:

  • пийте більше води, щонайменше півтора літрів на день, підтримуючи баланс рідини в організмі;
  • проводьте більше часу на свіжому повітрі або хоча б частіше провітрюйте приміщення;
  • дотримуйтесь режиму дня, намагайтеся лягати і вставати в один і той же час;
  • обмежте фізичну та розумову активність у дні магнітних бур.
  • стежте за харчуванням: правильне харчування допомагає організму краще впоратися із зовнішніми впливами.
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