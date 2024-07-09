Магнитные бури: будет ли благоприятным прогноз на 9 июля

Такой прогноз солнечной и геомагнитной активности на 9 июля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитными бурями называют резкие изменения в магнитном поле Земли, вызванные повышенной солнечной активностью. Когда на Солнце происходят вспышки, в космическое пространство выбрасывается огромное количество заряженных частиц. Эти частицы достигают Земли и взаимодействуют с её магнитосферой, вызывая геомагнитные возмущения.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

По прогнозам ученых, сильная магнитная буря ожидается предварительно 10 июля. Также пик повышенной геомагнитной активности возможен 12-14 июля.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Что делать, когда солнечная активность повышается

Магнитные бури могут вызывать целый ряд нежелательных симптомов, включая головные боли, повышенную утомляемость, раздражительность и даже ухудшение настроения. Научные исследования подтверждают, что во время периодов геомагнитных возмущений наблюдается рост числа госпитализаций в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркт миокарда.

Если вы подвержены влиянию магнитных бурь, вы можете смягчить их воздействие на ваше здоровье следующим образом: