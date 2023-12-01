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Магнітні бурі: чи буде шторм 1 грудня

Магнітні бурі: чи буде шторм 1 грудня

Вчені повідомляють, що 29 листопада на Сонці стався потужний спалах, що спричинив сильну сонячну бурю, спрямовану до Землі. Ця геомагнітна буря може знову призвести до появи полярного сяйва в північних областях України.

Вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України також прогнозують підвищену геомагнітну активність із можливими періодами штормової космічної погоди.

Магнітна буря – це сплески енергії, які походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Під час магнітних бур у багатьох людей спостерігаються такі симптоми:

  • пригнічений настрій і дратівливість,
  • підвищення або зниження артеріального тиску
  • порушення сну,
  • біль у суглобах,
  • апатія або тривога,
  • головний біль та запаморочення,
  • загострення хронічних захворювань.

Щоб мінімізувати вплив бурі на здоров’я, людям слід дотримуватися рекомендацій лікарів. А саме:

  • займатися помірною фізичною активністю;
  • підтримувати здоровий режим харчування, обмеживши споживання гострого та жирного;
  • намагатися більше відпочивати та висипатися;
  • пити більше чистої води.
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