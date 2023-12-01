Магнитные бури: будет ли шторм 1 декабря

Ученые сообщают, что 29 ноября на Солнце произошла мощная вспышка, вызвавшая сильную солнечную бурю, направленную к Земле. Эта геомагнитная буря может снова привести к появлению полярного сияния в северных областях Украины.
Ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины также прогнозируют повышенную геомагнитную активность с возможны периоды штормовой космической погоды.
Магнитная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.
Во время магнитных бурь у многих людей наблюдаются следующие симптомы:
- подавленное настроение и раздражительность,
- повышение или снижение артериального давления,
- нарушение сна,
- боль в суставах,
- апатия или тревога,
- головная боль и головокружение,
- обострение хронических заболеваний.
Для того чтобы минимизировать влияние бури на здоровье, людям следует придерживаться рекомендаций врачей. А именно:
- заниматься умеренной физической активностью;
- поддерживать здоровый режим питания, ограничив потребление острого и жирного;
- стараться больше отдыхать и высыпаться;
- пить больше чистой воды.