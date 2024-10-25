Магнітні бурі: чи буде геошторм у п’ятницю, 25 жовтня

Такий прогноз дає Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та сайт Meteoagent.

Магнітна буря – це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричинені збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть викликати порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Для оцінки інтенсивності магнітних бур науковці використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Значення від 1 до 4 за цією шкалою вважаються незначними і зазвичай не впливають на повсякденне життя людей. А ось бурі з К-індексом 5 і вище вже можуть мати значний вплив.

Чого чекати від космічної погоди

На Сонці з’являється нова пляма, що несе загрозу для планети у вигляді магнітних бур. Однак учені попереджають, що на світилі панує група плям і одна з них уже встигла створити спалах. У космос вилетів викид корональної маси, тому найближчим часом слід готуватися до штормів, повідомляє сайт дослідження космічної погоди Spaceweather.

Зазначимо, що, згідно з прогнозами вчених, магнітних бур найближчим часом може стати набагато більше. Це пов’язано з тим, що Сонце перейшло в ключовий період, відомий як сонячний максимум – пікова фаза активності в його 11-річному сонячному циклі. За словами вчених, сонячний максимум триває близько двох років.

У цей час Сонце посилає більше вивержень у формі сонячних спалахів або великих викидів корональної маси.

Наразі Сонце перебуває у 25-му сонячному циклі з моменту початку регулярних спостережень у 1755 році.

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