Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: будет ли геошторм в пятницу, 25 октября

Магнитные бури: будет ли геошторм в пятницу, 25 октября

В первой половине пятницы, 25 октября, будет держаться магнитная буря в 4 балла, после чего солнечная активность снизится.

Такой прогноз дает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США и сайт Meteoagent.

Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Для оценки интенсивности магнитных бурь ученые используют специальную шкалу – К-индекс. Значения от 1 до 4 по этой шкале считаются незначительными и обычно не влияют на повседневную жизнь людей. А вот бури с К-индексом 5 и выше уже могут оказывать значительное влияние.

Чего ждать от космической погоды

На Солнце появляется новое пятно, несущее угрозу для планеты в виде магнитных бурь. Однако ученые предупреждают, что на светиле царит группа пятен и одно из них уже успело создать вспышку. В космос вылетел выброс корональной массы, поэтому в ближайшее время следует готовиться к штормам, сообщает сайт исследования космической погоды Spaceweather.

Отметим, что, согласно прогнозам ученых, магнитных бурь в ближайшее время может стать намного больше. Это связано с тем, что Солнце перешло в ключевой период, известный как солнечный максимум – пиковая фаза активности в его 11-летнем солнечном цикле. По словам ученых, солнечный максимум длится около двух лет.

В это время Солнце посылает больше извержений в форме солнечных вспышек или больших выбросов корональной массы.

В настоящее время Солнце находится в 25-м солнечном цикле с момента начала регулярных наблюдений в 1755 году.

Вы также можете узнать: Будет ли тепло в квартирах одесситов: об изменении тарифов, ремонте труб и судебных исках против должников.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua