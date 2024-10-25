Магнитные бури: будет ли геошторм в пятницу, 25 октября

Такой прогноз дает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США и сайт Meteoagent.

Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Для оценки интенсивности магнитных бурь ученые используют специальную шкалу – К-индекс. Значения от 1 до 4 по этой шкале считаются незначительными и обычно не влияют на повседневную жизнь людей. А вот бури с К-индексом 5 и выше уже могут оказывать значительное влияние.

Чего ждать от космической погоды

На Солнце появляется новое пятно, несущее угрозу для планеты в виде магнитных бурь. Однако ученые предупреждают, что на светиле царит группа пятен и одно из них уже успело создать вспышку. В космос вылетел выброс корональной массы, поэтому в ближайшее время следует готовиться к штормам, сообщает сайт исследования космической погоды Spaceweather.

Отметим, что, согласно прогнозам ученых, магнитных бурь в ближайшее время может стать намного больше. Это связано с тем, что Солнце перешло в ключевой период, известный как солнечный максимум – пиковая фаза активности в его 11-летнем солнечном цикле. По словам ученых, солнечный максимум длится около двух лет.

В это время Солнце посылает больше извержений в форме солнечных вспышек или больших выбросов корональной массы.

В настоящее время Солнце находится в 25-м солнечном цикле с момента начала регулярных наблюдений в 1755 году.

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