Магнітні бурі: чи буде активним Сонце сьогодні, 3 вересня

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде спокійним рівнем, а сонячна активність буде помірною, повідомляє сайт Meteoprog.UA.

Сонячна активність на 3 вересня:

Можливість малого геомагнітного шторму – 1%,

Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%.

Такий самий прогноз опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бур використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі.

Будь-які магнітні бурі, що перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які можуть вплинути на життя людини.

Під час магнітних бур багато людей відчувають головний біль, запаморочення, підвищену втому, а також загострення хронічних захворювань. Тому варто заздалегідь підготуватися: мати під рукою необхідні ліки, більше відпочивати та уникати стресових ситуацій.

Якщо ж ваше самопочуття під час магнітних бур сильно погіршилося, то за можливості зверніться до лікаря.