Магнитные бури: будет ли активным Солнце сегодня, 3 сентября

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет спокойным уровнем, а солнечная активность будет умеренной, сообщает сайт Meteoprog.UA.

Солнечная активность на 3 сентября:

Возможность малого геомагнитного шторма – 1%,

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Такой же прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы. Колебания в частях от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли.

Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые могут повлиять на жизнь человека.

Во время магнитных бурь многие люди испытывают головную боль, головокружение, повышенную усталость, а также обострение хронических заболеваний. Поэтому стоит заранее подготовиться: иметь под рукой необходимые лекарства, больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.

Если же ваше самочувствие во время магнитных бурь сильно ухудшилось, то по возможности обратитесь к врачу.