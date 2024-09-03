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Магнитные бури: будет ли активным Солнце сегодня, 3 сентября

Магнитные бури: будет ли активным Солнце сегодня, 3 сентября

Во вторник, 3 сентября, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет спокойным уровнем, а солнечная активность будет умеренной, сообщает сайт Meteoprog.UA.

Солнечная активность на 3 сентября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма – 1%,
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Такой же прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы. Колебания в частях от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли.

Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые могут повлиять на жизнь человека.

Во время магнитных бурь многие люди испытывают головную боль, головокружение, повышенную усталость, а также обострение хронических заболеваний. Поэтому стоит заранее подготовиться: иметь под рукой необходимые лекарства, больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.

Если же ваше самочувствие во время магнитных бурь сильно ухудшилось, то по возможности обратитесь к врачу.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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