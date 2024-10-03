Магнітні бурі: чи болітиме голова в четвер, 3 жовтня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні, 3 жовтня, магнітних бур не очікується, магнітосфера перебуватиме в спокійному стані.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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Ризики від магнітних бур
Вони можуть негативно впливати на здоров’я, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями або високим кров’яним тиском. Такі симптоми, як головний біль, запаморочення, занепокоєння і загальний дискомфорт, можуть виникнути через зміни атмосферного тиску та електромагнітного середовища.
Крім проблем зі здоров’ям, магнітні бурі можуть заважати роботі технологій. Вони можуть порушити роботу електромереж, систем GPS та інших навігаційних інструментів, що може мати значні наслідки для транспортних і супутникових операцій.
Щоб магнітні бурі пройшли непомітно
Щоб навіть найсильніші бурі пройшли для вас непомітно, лікарі рекомендують дотримуватись правил здорового способу життя:
- їжте більше сезонних овочів та фруктів, і менше фастфуду, смаженої та гострої їжі, жирних продуктів. Менше соліть страви;
- пийте більше води, у тому числі у вигляді чаю, несолодкого компоту, соку. А ось від алкоголю та енергетиків слід відмовитися;
- старайтеся більше рухатися – зробіть зарядку, прогуляйтеся, влаштуйте пробіжку в повільному темпі;
- по можливості менше нервуйте, уникайте конфліктних ситуацій та джерел стресу;
- регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном;
- лягайте спати в один і той же час. Спіть не менше 7 годин на добу;
- якщо здоров’я сильно погіршилося, зверніться до сімейного лікаря.