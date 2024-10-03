Магнитные бури: будет ли болеть голова в четверг, 3 октября

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, 3 октября, магнитных бурь не ожидается, магнитосфера сбудет в спокойном состоянии.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
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Риски от магнитных бурь
Они могут негативно влиять на здоровье, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким кровяным давлением. Такие симптомы, как головная боль, головокружение, беспокойство и общий дискомфорт, могут возникнуть из-за изменений атмосферного давления и электромагнитной среды.
Кроме проблем со здоровьем, магнитные бури могут мешать работе технологий. Они могут нарушить работу электросетей, систем GPS и других навигационных инструментов, что может иметь значительные последствия для транспортных и спутниковых операций.
Чтобы магнитные бури прошли незаметно
Чтобы даже самые сильные бури прошли для вас незаметно, врачи рекомендуют придерживаться правил здорового образа жизни:
- ешьте больше сезонных овощей и фруктов, и меньше фастфуда, жареной и острой пищи, жирных продуктов. Меньше солите блюда;
- пейте больше воды, в том числе в виде чая, несладкого компота, сока. А вот от алкоголя и энергетиков следует отказаться;
- постарайтесь больше двигаться – сделайте зарядку, прогуляйтесь, устройте пробежку в медленном темпе;
- по возможности меньше нервничайте, избегайте конфликтных ситуаций и источников стресса;
- регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном;
- ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки;
- если самочувствие сильно ухудшилось, обратитесь к семейному врачу.