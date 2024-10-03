Магнитные бури: будет ли болеть голова в четверг, 3 октября

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Риски от магнитных бурь

Они могут негативно влиять на здоровье, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким кровяным давлением. Такие симптомы, как головная боль, головокружение, беспокойство и общий дискомфорт, могут возникнуть из-за изменений атмосферного давления и электромагнитной среды.

Кроме проблем со здоровьем, магнитные бури могут мешать работе технологий. Они могут нарушить работу электросетей, систем GPS и других навигационных инструментов, что может иметь значительные последствия для транспортных и спутниковых операций.

Чтобы магнитные бури прошли незаметно

Чтобы даже самые сильные бури прошли для вас незаметно, врачи рекомендуют придерживаться правил здорового образа жизни: