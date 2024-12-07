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Магнітні бурі 7 грудня: як вплине сонячна активність

Магнітні бурі 7 грудня: як вплине сонячна активність

У суботу очікуються невеликі геомагнітні збурення, які не матимуть істотного впливу на людей.

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 7 грудня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Магнітні бурі виникають через взаємодію заряджених частинок Сонця з магнітним полем на Землі. Вони можуть впливати на організм людини, особливо на тих, хто страждає хронічними захворюваннями, проблемами з серцем або підвищеною чутливістю до змін атмосферного тиску.

Магнітні бурі розрізняють за потужністю – є слабкі, помірні та потужні. Стандартна класифікація – за К-індексом. До К-індексу 4 – це слабкі та помірні бурі, які більшість людей на планеті не відчуває.

Усі бурі вище К-індексу 5 – це бурі червоного рівня. Що вищий показник – то сильніша магнітна буря. Такі бурі можуть впливати на самопочуття людей, призводити до порушення роботи супутників, GPRS, мобільного та радіозв’язку.

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Як зменшити вплив магнітних бур

  • Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу.
  • Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду.
  • Переглянути щоденний раціон. Віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

Варто не забувати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тож краще постійно відстежувати показники сонячних спалахів та геомагнітних бур і не припиняти з особливою ретельністю стежити за власним здоров’ям.

 

 

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