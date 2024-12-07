Магнітні бурі 7 грудня: як вплине сонячна активність

У суботу очікуються невеликі геомагнітні збурення, які не матимуть істотного впливу на людей.
За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 7 грудня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Магнітні бурі виникають через взаємодію заряджених частинок Сонця з магнітним полем на Землі. Вони можуть впливати на організм людини, особливо на тих, хто страждає хронічними захворюваннями, проблемами з серцем або підвищеною чутливістю до змін атмосферного тиску.
Магнітні бурі розрізняють за потужністю – є слабкі, помірні та потужні. Стандартна класифікація – за К-індексом. До К-індексу 4 – це слабкі та помірні бурі, які більшість людей на планеті не відчуває.
Усі бурі вище К-індексу 5 – це бурі червоного рівня. Що вищий показник – то сильніша магнітна буря. Такі бурі можуть впливати на самопочуття людей, призводити до порушення роботи супутників, GPRS, мобільного та радіозв’язку.
Читайте також: Відкриття ялинки, фестиваль, концерти: безкоштовні події Одеси 6-8 грудня
Як зменшити вплив магнітних бур
- Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу.
- Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду.
- Переглянути щоденний раціон. Віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.
Варто не забувати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тож краще постійно відстежувати показники сонячних спалахів та геомагнітних бур і не припиняти з особливою ретельністю стежити за власним здоров’ям.