Магнітні бурі 7 грудня: як вплине сонячна активність

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 7 грудня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Магнітні бурі виникають через взаємодію заряджених частинок Сонця з магнітним полем на Землі. Вони можуть впливати на організм людини, особливо на тих, хто страждає хронічними захворюваннями, проблемами з серцем або підвищеною чутливістю до змін атмосферного тиску.

Магнітні бурі розрізняють за потужністю – є слабкі, помірні та потужні. Стандартна класифікація – за К-індексом. До К-індексу 4 – це слабкі та помірні бурі, які більшість людей на планеті не відчуває.

Усі бурі вище К-індексу 5 – це бурі червоного рівня. Що вищий показник – то сильніша магнітна буря. Такі бурі можуть впливати на самопочуття людей, призводити до порушення роботи супутників, GPRS, мобільного та радіозв’язку.

Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу.

Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду.

Переглянути щоденний раціон. Віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

Варто не забувати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тож краще постійно відстежувати показники сонячних спалахів та геомагнітних бур і не припиняти з особливою ретельністю стежити за власним здоров’ям.