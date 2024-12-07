Магнитные бури 7 декабря: как повлияет солнечная активность

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 7 декабря, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Магнитные бури возникают из-за взаимодействия заряженных частиц Солнца с магнитным полем на Земле. Они могут влиять на организм человека, особенно на тех, кто страдает хроническими заболеваниями, проблемами с сердцем или повышенной чувствительностью к изменениям атмосферного давления.

Магнитные бури различают по мощности — есть слабые, умеренные и мощные. Стандартная классификация – по К-индексу. До К-индекса 4 – это слабые и умеренные бури, которые большинство людей на планете не чувствует.

Все бури выше К-индекса 5 – это бури красного уровня. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря. Такие бури могут влиять на самочувствие людей, приводить к нарушению работы спутников, GPRS, мобильной и радиосвязи.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки.

Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду.

Пересмотреть ежедневный рацион. Отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.

Стоит не забывать о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше постоянно отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.