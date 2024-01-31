Магнітні бурі 31 січня: що прогнозують учені

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно відбуваються спалахи та вибухи, що призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок – протонів та електронів, які з викидами розлітаються в різні боки, у тому числі й у бік Землі.

Заряджені частинки здатні швидко переміщатися у просторі й коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

Як магнітна буря впливає на людину

Існує чимало досліджень, які підтверджують наявність зв’язку між магнітними бурями та погіршенням самопочуття у багатьох людей на планеті. У такі дні люди частіше скаржаться на здоров’я та звертаються до лікарів.

Часті скарги:

Головний біль, мігрень, запаморочення.

Туман у голові, сонливість вдень.

Проблеми зі сном уночі.

Порушення концентрації, загальна слабкість, підвищена стомлюваність.

Підвищена тривожність, дратівливість, агресія.

Загострення хронічних хвороб.

Найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, оскільки вони знаходяться поза зоною захисного екрана земної атмосфери. Астронавти мають ризик зазнати впливу високого рівня радіації, що в рази підвищує ймовірність виникнення раку.

Як зберегти здоров’я

Медики дають загальні рекомендації, що дозволять пройти дні магнітних бур без труднощів. Насамперед потрібно повноцінно висипатися, повноцінно харчуватися та дотримуватись нормального режиму дня. А також: