Магнитные бури 31 января: что прогнозируют ученые

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженные частиц — протонов и электронов, которые с выбросами разлетаются в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.

Заряженные частицы способны быстро перемещаться в пространстве и когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными или солнечными бурями.

Как магнитная буря влияет на человека

Существует немало исследований, которые подтверждают наличие связи между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у многих людей на планете. В такие дни люди чаще жалуются на здоровье и обращаются к докторам.

Частые жалобы:

Головная боль, мигрень, головокружение.

Туман в голове, сонливость днем.

Проблемы со сном ночью.

Нарушение концентрации, общая слабость, повышенная утомляемость.

Повышенная тревожность, раздражительность, агрессия.

Обострение хронических болезней.

Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, так как они находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У астронавтов есть риск подвергнуться воздействию высокого уровня радиации, что в разы повышает вероятность возникновения рака.

Как уберечь здоровье

Медики дают общие рекомендации, которые позволят пройти дни магнитных бурь без трудностей. В первую очередь, нужно полноценно высыпаться, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим дня. А также: