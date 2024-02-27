Магнітні бурі 27 лютого: який прогноз сонячної активності

Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather, це пов’язано з сонячною плямою, яка швидко збільшується в розмірах.

Очікується, що це може спричинити спалахи класу М (середньовеликі спалахи) і Х (найсильніші).

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Кому потрібно берегтися від геомагнітного впливу

Найсильніший вплив магнітної бурі на здоров’я відчувають:

метеозалежні люди;

літні люди;

вагітні жінки;

люди з хронічними захворюваннями (проблеми з тиском, хвороби серця і судин тощо).

У ці дні медики рекомендують налагодити режим сну і більше відпочивати.

Найчастіше люди з групи ризику відчувають такі симптоми, як головні болі, запаморочення, нудота і блювота, підвищений або знижений тиск, болі в м’язах і суглобах, слабкість і стомлюваність, сонливість або безсоння, нервозність і дратівливість, загострення хронічних захворювань.

Як уберегти здоров’я