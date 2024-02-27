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Магнітні бурі 27 лютого: який прогноз сонячної активності

Магнітні бурі 27 лютого: який прогноз сонячної активності

27 лютого очікується геомагнітна буря, яку спричинить потік сонячного вітру, що мчить до планети. Це може викликати спалахи найсильнішого класу.

Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather, це пов’язано з сонячною плямою, яка швидко збільшується в розмірах.

Очікується, що це може спричинити спалахи класу М (середньовеликі спалахи) і Х (найсильніші).

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Кому потрібно берегтися від геомагнітного впливу

Найсильніший вплив магнітної бурі на здоров’я відчувають:

  • метеозалежні люди;
  • літні люди;
  • вагітні жінки;
  • люди з хронічними захворюваннями (проблеми з тиском, хвороби серця і судин тощо).

У ці дні медики рекомендують налагодити режим сну і більше відпочивати.

Найчастіше люди з групи ризику відчувають такі симптоми, як головні болі, запаморочення, нудота і блювота, підвищений або знижений тиск, болі в м’язах і суглобах, слабкість і стомлюваність, сонливість або безсоння, нервозність і дратівливість, загострення хронічних захворювань.

Як уберегти здоров’я

  • Повноцінно спати по 7-8 годин на день.
  • Прогулюватися на свіжому повітрі, але не перемерзати взимку і не перегріватися влітку на сонці.
  • Правильно харчуватися – відмовитися від солоної, копченої, пересмаженої, жирної їжі, мінімізувати вживання цукру.
  • Не пити алкоголь, каву, міцний чай.
  • Уникати фізичних та емоційних перевантажень, відкласти складні завдання на інші дні.
  • За необхідності – проконсультуватися із сімейним лікарем.
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Редакція ПРОФІЛЬ

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