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Магнитные бури 27 февраля: какой прогноз солнечной активности

Магнитные бури 27 февраля: какой прогноз солнечной активности

27 февраля ожидается геомагнитная буря, которую вызовет поток солнечного ветра, мчащегося к планете. Это может вызвать вспышки сильнейшего класса.

Как сообщает сайт отслеживания космической погоды Space Weather, это связано с быстро увеличивающимся в размерах солнечным пятном.

Ожидается, что это может повлечь за собой вспышки класса М (среднебольшие вспышки) и Х (сильнейшие).

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Кому нужно беречься от геомагнитного воздействия

Самое сильное влияние магнитной бури на здоровье ощущают:

  • метеозависимые люди;
  • пожилые люди;
  • беременные женщины;
  • люди с хроническими заболеваниями (проблемы с давлением, болезни сердца и сосудов и т. п.).

В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Чаще всего люди из группы риска испытывают такие симптомы, как головные боли, головокружение, тошнота и рвота, повышенное или пониженное давление, боли в мышцах и суставах, слабость и утомляемость, сонливость или бессонница, нервозность и раздражительность, обострение хронических заболеваний.

Как уберечь здоровье

  • Полноценно спать по 7-8 часов в день.
  • Прогуливаться на свежем воздухе, но не перемерзать зимой и не перегреваться летом на солнце.
  • Правильно питаться — отказаться от соленой, копченой, пережаренной, жирной пищи, минимизировать употребление сахара.
  • Не пить алкоголь, кофе, крепкий чай.
  • Избегать физических и эмоциональных перегрузок, отложить сложные задачи на другие дни.
  • При необходимости — проконсультироваться с семейным врачом.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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