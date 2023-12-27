Магнітні бурі 27 грудня: на Сонці зафіксували спалахи

Прогноз космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Але спалахи на Сонці не пройдуть повз Землю. Вже 28 та 29 грудня Землю накриє магнітна буря.

Що таке магнітні бурі

Це вибухові процеси на Сонці, що характеризують викиданням масивних потоків енергії, різних частинок та електромагнітного випромінювання у космічний простір.

Більшість цих електрично заряджених частинок тримає курс Землю. Потрапляючи в магнітне поле планети, вони починають із ним взаємодіяти, тим самим руйнуючи.

Частинки з космосу можуть перешкоджати роботі супутників, електричних мереж та засобів зв’язку. Саме через сонячні бурі час від часу відбуваються перебої з GPS, мобільним зв’язком, телебаченням і т.д.

Цікаво, що прояв сильних сонячних бур стає причиною виникнення північного та південного полярного сяйва.

Як полегшити для себе цей період

Вплив магнітних бур проявляється індивідуально. У людей з особливо підвищеною чутливістю може хворіти голова, розвинутись мігрень, стрибати тиск і погіршуватися згортання крові.

Щоб уникнути неприємних наслідків, перш за все подбайте про правильний сон. Лікарі радять лягати спати за годину до опівночі та вставати без будильника.

Не забувайте також про рух: ходіть пішки, плавайте, займайтеся гімнастикою. При цьому не виснажуйте себе у спортзалах силовими тренуваннями.

Якщо у вас болить голова, краще відмовтеся від напоїв, що містять кофеїн і створюють для організму додатковий стрес. Віддайте перевагу трав’яним чаям.