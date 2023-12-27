Магнитные бури 27 декабря: на Солнце зафиксировали вспышки

Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Но вспышки на Солнце не пройдут мимо Земли. Уже 28 и 29 декабря Землю накроет магнитная буря.

Что такое магнитные бури

Это взрывчатые процессы на Солнце, характеризующие выбрасыванием массивных потоков энергии, различных частиц и электромагнитного излучения в космическое пространство.

Большинство этих электрически заряженных частиц держит курс на Землю. Попадая в магнитное поле планеты, они начинают с ним взаимодействовать, тем самым разрушая.

Частицы из космоса могут препятствовать работе спутников, электрических сетей и средств связи. Именно из-за солнечных бурей время от времени происходят перебои с GPS, мобильной связью, телевидением и т. д.

Интересно, что проявление сильных солнечных бурь становится причиной возникновения северного и южного полярного сияния.

Как облегчить для себя этот период

Воздействие магнитных бурь проявляется индивидуально. У людей с особо повышенной чувствительностью может болеть голова, развиться мигрень, прыгать давление и ухудшаться свертываемость крови.

Чтобы избежать неприятных последствий, прежде всего позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.

Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не истощайте себя в спортзалах силовыми тренировками.

Если у вас болит голова, лучше откажитесь от напитков, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Отдайте предпочтение травяным чаям.