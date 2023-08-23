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Магнітні бурі 23 серпня: який прогноз вчених

Магнітні бурі 23 серпня: який прогноз вчених

Сьогодні, 23 серпня, магнітних бур не очікується, лише окремі збурені періоди. Тому метеозалежним людям у цей день можна розслабитися і не чекати каверзи від природи.

Про це повідомили експерти Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Це підтверджують і дані фахівців Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанічних та атмосферних досліджень США.

Але вже післязавтра, 25 серпня, за прогнозами вчених, розпочнеться дводенна магнітна буря.

Під час магнітної бурі можуть виникати головні болі, запаморочення, нудота, біль у спині та м’язах, підвищений артеріальний тиск, слабкість, безсоння, також можуть загостритися хронічні захворювання.

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на організм:

  • перевірити, чи є в домашній аптечці всі необхідні препарати на випадок загострення хронічних хвороб;
  • дотримуватися правил здорового способу життя: правильно харчуватися, багато гуляти пішки, рухатися;
  • повноцінно відпочивати та спати;
  • пити більше звичайної негазованої води (особливо актуально влітку), трав’яного чаю. А ось від кави та особливо алкоголю на період магнітних бур краще відмовитися;
  • уникати стресів.
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