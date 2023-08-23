Магнитные бури 23 августа: какой прогноз ученых

Сегодня, 23 августа, магнитных бурь не ожидается, только отдельные возмущенные периоды. Поэтому метеозависимым людям в этот день можно расслабиться и не ожидать подвоха от природы.
Об этом сообщили эксперты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Это подтверждают и данные специалистов Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США.
Но уже послезавтра, 25 августа, по прогнозам ученых, начнется двухдневная магнитная буря.
Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, также могут обостриться хронические заболевания.
Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм:
- проверить есть ли в домашней аптечке все необходимые препараты на случай обострения хронических болезней;
- соблюдать правила здорового образа жизни: правильно питаться, много гулять пешком, двигаться;
- полноценно отдыхать и спать;
- пить больше обычной негазированной воды (особенно актуально летом), травяного чая. А вот от кофе и особенно алкоголя на период магнитных бурь лучше отказаться;
- избегать стрессов.