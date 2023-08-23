Магнитные бури 23 августа: какой прогноз ученых

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 21 августа 2023 года, возможны периоды штормовой космической погоды, но сильной магнитной бури все же не предвидится.

Судя по всему, мощная магнитная буря августа, которой астросиноптики пугали нас ранее, уже миновала (или наоборот – еще впереди?). Но как бы то ни было, сегодня, в воскресенье, 20 августа 2023 года, геомагнитная обстановка будет спокойная, а значит, метеозависимые люди могут вздохнуть с облегчением: головная боль им сегодня вряд ли грозит.

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