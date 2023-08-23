Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури 23 августа: какой прогноз ученых

Магнитные бури 23 августа: какой прогноз ученых

Сегодня, 23 августа, магнитных бурь не ожидается, только отдельные возмущенные периоды. Поэтому метеозависимым людям в этот день можно расслабиться и не ожидать подвоха от природы.

Об этом сообщили эксперты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Это подтверждают и данные специалистов Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США.

Но уже послезавтра, 25 августа, по прогнозам ученых, начнется двухдневная магнитная буря.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, также могут обостриться хронические заболевания.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм:

  • проверить есть ли в домашней аптечке все необходимые препараты на случай обострения хронических болезней;
  • соблюдать правила здорового образа жизни: правильно питаться, много гулять пешком, двигаться;
  • полноценно отдыхать и спать;
  • пить больше обычной негазированной воды (особенно актуально летом), травяного чая. А вот от кофе и особенно алкоголя на период магнитных бурь лучше отказаться;
  • избегать стрессов.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить