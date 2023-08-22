Магнітні бурі 22 серпня: що чекати у вівторок?

Сьогодні, 22 серпня, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди. Люди, чутливі до магнітних бур, можуть відчути нездужання.

Про це повідомляють в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку та людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може вплинути на здоров’я.

Як захиститися від впливу магнітної бурі

Магнітні бурі найсильніше впливають на метеозалежних, літніх та хронічно хворих людей, а також на вагітних жінок. У дні магнітної бурі можливі такі симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, біль у суглобах та м’язах, сильна слабкість, підвищений тиск, загострення хронічних захворювань.

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя за кілька днів до початку бурі та під час неї:

Лягайте спати в один і той же час. Спіть щонайменше 7 годин.

Намагайтеся уникати стресу та конфліктів.

Відмовтеся від алкоголю, енергетиків, цигарок та кави. Пийте трав’яний чай.

Зменште вживання жирної, смаженої та гострої їжі.

Більше на свіжому повітрі й провітрюйте кімнату.

Частіше ходіть пішки.