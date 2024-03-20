Магнітні бурі 20 березня: рекомендації метеозалежним

У вівторок, 20 березня 2024 року, істотних магнітних бур не очікується. Однак можливі окремі збурені періоди. Слідкуйте за нашими прогнозами, щоб підготуватися до негативного впливу сонячної активності.
Такий прогноз учених Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.
Нагадуємо, магнітні бурі – це короткочасні коливання магнітного поля Землі, що виникають під впливом сонячної активності.
Як впливають магнітні бурі на метеозалежних людей
Спалах на Сонці викидає в космос тонни енергії і передає привіт твоїй метеозалежності. Зв’язок простий – висока геомагнітна активність (спалахи) сприяє збільшенню в’язкості крові, знижена – її розрідженню.
Густіша кров важче пересувається судинами, внаслідок чого артеріальний тиск збільшується, і виникає ризик утворення тромбів і кисневого голодування внутрішніх органів.
Надмірно рідка кров небезпечна розвитком кровотеч, особливо якщо є проблеми з тонусом стінок кровоносних судин.
Як правильно підготуватися до наступної магнітної бурі
Приємний для метеозалежних людей момент у тому, що можна заздалегідь підготуватися до спалахів на Сонці і не навантажувати себе нічим складним/серйозним у такий день (або до нього, у деяких симптоми починають відчуватися за добу до події).
Слід запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм і кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу та допомагають зменшити негативний вплив магнітних бур.
Крім того, важливо вести здоровий спосіб життя і правильно харчуватися. Вживайте менше важкої, жирної та гострої їжі, а також фастфуду. Натомість слід збільшити споживання сезонних овочів, фруктів, зелені, горіхів і риби.
Також медики рекомендують щодня перебувати на свіжому повітрі щонайменше 30 хвилин, регулярно займатися фізичними вправами та відпочивати належним чином.