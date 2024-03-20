Магнітні бурі 20 березня: рекомендації метеозалежним

Такий прогноз учених Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Нагадуємо, магнітні бурі – це короткочасні коливання магнітного поля Землі, що виникають під впливом сонячної активності.

Як впливають магнітні бурі на метеозалежних людей

Спалах на Сонці викидає в космос тонни енергії і передає привіт твоїй метеозалежності. Зв’язок простий – висока геомагнітна активність (спалахи) сприяє збільшенню в’язкості крові, знижена – її розрідженню.

Густіша кров важче пересувається судинами, внаслідок чого артеріальний тиск збільшується, і виникає ризик утворення тромбів і кисневого голодування внутрішніх органів.

Надмірно рідка кров небезпечна розвитком кровотеч, особливо якщо є проблеми з тонусом стінок кровоносних судин.

Як правильно підготуватися до наступної магнітної бурі

Приємний для метеозалежних людей момент у тому, що можна заздалегідь підготуватися до спалахів на Сонці і не навантажувати себе нічим складним/серйозним у такий день (або до нього, у деяких симптоми починають відчуватися за добу до події).

Слід запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм і кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу та допомагають зменшити негативний вплив магнітних бур.

Крім того, важливо вести здоровий спосіб життя і правильно харчуватися. Вживайте менше важкої, жирної та гострої їжі, а також фастфуду. Натомість слід збільшити споживання сезонних овочів, фруктів, зелені, горіхів і риби.

Також медики рекомендують щодня перебувати на свіжому повітрі щонайменше 30 хвилин, регулярно займатися фізичними вправами та відпочивати належним чином.