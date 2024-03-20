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Магнитные бури 20 марта: рекомендации метеозависимым

Магнитные бури 20 марта: рекомендации метеозависимым

Во вторник, 20 марта 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако возможны отдельные возмущенные периоды. Следите за нашими прогнозами, чтобы подготовиться к негативному влиянию солнечной активности.

Таков прогноз ученых Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Напоминаем, магнитные бури – это кратковременные колебания магнитного поля Земли, возникающие под влиянием солнечной активности.

Как влияют магнитные бури на метеозависимых людей

Вспышка на Солнце выбрасывает в космос тонны энергии и передает привет твоей метеозависимости. Связь простая – высокая геомагнитная активность (вспышки) способствует увеличению вязкости крови, пониженная – её разжижению.

Более густая кровь тяжелее передвигается по сосудам, вследствие чего артериальное давление увеличивается, и возникает риск образования тромбов и кислородного голодания внутренних органов.

Чрезмерно жидкая кровь опасна развитием кровотечений, особенно если есть проблемы с тонусом стенок кровеносных сосудов.

Как правильно подготовиться к следующей магнитной буре

Приятный для метеозависимых людей момент в том, что можно заранее подготовиться к вспышкам на Солнце и не нагружать себя ничем сложным/серьезным в такой день (или до него, у некоторых симптомы начинают ощущаться за сутки до события).

Следует запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, которые повышают устойчивость организма к стрессу и помогают уменьшить негативное влияние магнитных бурь.

Кроме того, важно вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Употребляйте меньше тяжелой, жирной и острой пищи, а также фастфуда. Вместо этого следует увеличить потребление сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Также медики рекомендуют ежедневно находиться на свежем воздухе не менее 30 минут, регулярно заниматься физическими упражнениями и отдыхать должным образом.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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