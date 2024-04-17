Магнітні бурі: 17 квітня можлива підвищена стомлюваність

Магнітна буря – порушення магнітосфери планети, що виникає внаслідок посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю. Така буря може тривати кілька годин і навіть кілька днів поспіль. Зазвичай подібні коливання минають для людини непомітно, проте сильні спалахи можуть спричинити погіршення самопочуття і навіть порушити роботу певних систем.

Найбільш схильні до впливу геомагнітних збурень метеозалежні люди, а також ті, у кого спостерігаються серцево-судинні захворювання, підвищений тиск або емоційна нестійкість. Такі люди можуть відчувати головний біль і навіть мігрень, сильну слабкість, стомлюваність, можуть виникнути проблеми зі сном.

Чого варто побоюватися в дні магнітних бур

Щоб запобігти можливим негативним наслідкам для здоров’я під час магнітних бур, фахівці рекомендують: