Магнітні бурі: 17 квітня можлива підвищена стомлюваність

У середу, 17 квітня, буде підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди, попереджають учені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.
Магнітна буря – порушення магнітосфери планети, що виникає внаслідок посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю. Така буря може тривати кілька годин і навіть кілька днів поспіль. Зазвичай подібні коливання минають для людини непомітно, проте сильні спалахи можуть спричинити погіршення самопочуття і навіть порушити роботу певних систем.
Найбільш схильні до впливу геомагнітних збурень метеозалежні люди, а також ті, у кого спостерігаються серцево-судинні захворювання, підвищений тиск або емоційна нестійкість. Такі люди можуть відчувати головний біль і навіть мігрень, сильну слабкість, стомлюваність, можуть виникнути проблеми зі сном.
Чого варто побоюватися в дні магнітних бур
Щоб запобігти можливим негативним наслідкам для здоров’я під час магнітних бур, фахівці рекомендують:
- не допускайте зневоднення. Це може порушити електролітний баланс в організмі, що може негативно позначитися на серці й судинах, і без того вразливих у період магнітних бур;
- виключіть інтенсивне фізичне навантаження, оскільки магнітні бурі можуть призводити до виснаження енергетичних ресурсів людини і спричиняти підвищену стомлюваність;
- не приймайте непотрібних медикаментів, особливо без попередньої консультації з лікарем. Це може знизити ризик негативних взаємодій і побічних ефектів;
- не рекомендується переїдати або недоїдати. Харчування має бути багатим на вітаміни та мінерали, особливо на вітамін С і магній, які можуть допомогти впоратися з негативними ефектами погодних коливань;
- обмежте вживання кофеїну та алкоголю, а також куріння тютюну. У період магнітної бурі це може подвійно негативно позначитися на серцево-судинній системі та загальному самопочутті;
- уникайте нестачі сну. Повноцінний сон щонайменше 7 годин на добу необхідний для відновлення сил та енергії організму. За геомагнітної активності нестача сну може призвести до виснаження, слабкості та головного болю.