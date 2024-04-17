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Магнітні бурі: 17 квітня можлива підвищена стомлюваність

Магнітні бурі: 17 квітня можлива підвищена стомлюваність

У середу, 17 квітня, буде підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди, попереджають учені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітна буря – порушення магнітосфери планети, що виникає внаслідок посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю. Така буря може тривати кілька годин і навіть кілька днів поспіль. Зазвичай подібні коливання минають для людини непомітно, проте сильні спалахи можуть спричинити погіршення самопочуття і навіть порушити роботу певних систем.

Найбільш схильні до впливу геомагнітних збурень метеозалежні люди, а також ті, у кого спостерігаються серцево-судинні захворювання, підвищений тиск або емоційна нестійкість. Такі люди можуть відчувати головний біль і навіть мігрень, сильну слабкість, стомлюваність, можуть виникнути проблеми зі сном.

Чого варто побоюватися в дні магнітних бур

Щоб запобігти можливим негативним наслідкам для здоров’я під час магнітних бур, фахівці рекомендують:

  • не допускайте зневоднення. Це може порушити електролітний баланс в організмі, що може негативно позначитися на серці й судинах, і без того вразливих у період магнітних бур;
  • виключіть інтенсивне фізичне навантаження, оскільки магнітні бурі можуть призводити до виснаження енергетичних ресурсів людини і спричиняти підвищену стомлюваність;
  • не приймайте непотрібних медикаментів, особливо без попередньої консультації з лікарем. Це може знизити ризик негативних взаємодій і побічних ефектів;
  • не рекомендується переїдати або недоїдати. Харчування має бути багатим на вітаміни та мінерали, особливо на вітамін С і магній, які можуть допомогти впоратися з негативними ефектами погодних коливань;
  • обмежте вживання кофеїну та алкоголю, а також куріння тютюну. У період магнітної бурі це може подвійно негативно позначитися на серцево-судинній системі та загальному самопочутті;
  • уникайте нестачі сну. Повноцінний сон щонайменше 7 годин на добу необхідний для відновлення сил та енергії організму. За геомагнітної активності нестача сну може призвести до виснаження, слабкості та головного болю.
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