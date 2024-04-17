Магнитные бури: 17 апреля возможна повышенная утомляемость

В среду, 17 апреля, будет повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды, предупреждают ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Магнитная буря – нарушение магнитосферы планеты, возникающее в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с окружающей Землю космической средой. Такая буря может длиться несколько часов и даже несколько дней подряд. Обычно подобные колебания проходят для человека незаметно, однако сильные вспышки могут вызвать ухудшение самочувствия и даже нарушить работу определенных систем.
Наиболее подвержены влиянию геомагнитных возмущений метеозависимые люди, а также те, у кого наблюдаются сердечно-сосудистые заболевания, повышенное давление либо эмоциональная неустойчивость. Таки люди могут испытывать головные боли и даже мигрень, сильную слабость, утомляемость, могут возникнуть проблемы со сном.
Чего стоит опасаться в дни магнитных бурь
Чтобы предотвратить возможные негативные последствия для здоровья во время магнитных бурь, специалисты рекомендуют:
- не допускайте обезвоживания. Это может нарушить электролитный баланс в организме, что может отрицательно сказаться на сердце и сосудах, и без того уязвимых в период магнитных бурь;
- исключите интенсивную физическую нагрузку, поскольку магнитные бури могут приводить к истощению энергетических ресурсов человека и вызывать повышенную утомляемость;
- не принимайте ненужных медикаментов, особенно без предварительной консультации с врачом. Это может снизить риск негативных взаимодействий и побочных эффектов;
- не рекомендуется переедать или недоедать. Питание должно быть богатым витаминами и минералами, особенно витамином С и магнием, которые могут помочь справиться с негативными эффектами погодных колебаний;
- ограничьте употребление кофеина и алкоголя, а также курение табака. В период магнитной бури это может вдвойне отрицательно сказаться на сердечно-сосудистой системе и общем самочувствии;
- избегайте недостатка сна. Полноценный сон не менее 7 часов в сутки необходим для восстановления сил и энергии организма. При геомагнитной активности недостаток сна может привести к истощению, слабости и головным болям.