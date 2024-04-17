Магнитные бури: 17 апреля возможна повышенная утомляемость

Магнитная буря – нарушение магнитосферы планеты, возникающее в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с окружающей Землю космической средой. Такая буря может длиться несколько часов и даже несколько дней подряд. Обычно подобные колебания проходят для человека незаметно, однако сильные вспышки могут вызвать ухудшение самочувствия и даже нарушить работу определенных систем.

Наиболее подвержены влиянию геомагнитных возмущений метеозависимые люди, а также те, у кого наблюдаются сердечно-сосудистые заболевания, повышенное давление либо эмоциональная неустойчивость. Таки люди могут испытывать головные боли и даже мигрень, сильную слабость, утомляемость, могут возникнуть проблемы со сном.

Чего стоит опасаться в дни магнитных бурь

Чтобы предотвратить возможные негативные последствия для здоровья во время магнитных бурь, специалисты рекомендуют:

не допускайте обезвоживания . Это может нарушить электролитный баланс в организме, что может отрицательно сказаться на сердце и сосудах, и без того уязвимых в период магнитных бурь;

. Это может нарушить электролитный баланс в организме, что может отрицательно сказаться на сердце и сосудах, и без того уязвимых в период магнитных бурь; исключите интенсивную физическую нагрузку, поскольку магнитные бури могут приводить к истощению энергетических ресурсов человека и вызывать повышенную утомляемость;