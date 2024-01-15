Магнітні бурі 15 січня: чи варто побоюватися за своє здоров’я

Коли чекати магнітні бурі у січні-2024

Сьогодні, у понеділок, 15 січня 2024 року, суттєвих магнітних бур не очікується, проте можливі окремі збурені періоди, повідомляє Одеська обсерваторія Радіоастрономічного інституту НАН України.

Попередньо, невеликі магнітні бурі цього місяця можливі 21 січня (можливі наслідки – біль у суглобах і м’язах та порушення сну), а також 27 січня (цього дня у метеозалежних людей може піднятися кров’яний тиск).

У той же час, варто нагадати, що протягом місяця прогноз може змінюватися.

Магнітні бурі та вплив їх на здоров’я людини

Існує безліч досліджень, що підтверджують взаємозв’язок між магнітними бурями та самопочуттям людини. Так, у дні геомагнітних коливань, викликаних спалахами на Сонці (а саме їх називають магнітними бурями) багато хто скаржиться на:

головний біль, запаморочення, мігрень;

туман у голові, підвищену сонливість вдень та проблеми зі сном вночі;

втрату концентрації та уваги;

загальну слабкість, швидку стомлюваність;

підвищення тривожності або дратівливість;

загострення хронічних захворювань.

Крім того, доведено, що саме у дні магнітних бур люди частіше звертаються за допомогою до медиків, особливо до кардіологів.

Як пережити дні магнітних бур

Щоб магнітні бурі не нашкодили здоров’ю, дотримуйтесь наступних правил:

їжте менше гострої, жирної, смаженої їжі, обмежте вживання алкоголю, кави та енергетиків. Натомість частіше їжте зелень, овочі та фрукти, рибу;

старайтеся менше нервувати, не беріть участь у конфліктах;

більше часу проводьте на свіжому повітрі та провітрюйте кімнату;

приймайте контрастний душ;

лягайте спати в один і той же час, а перед сном не дивіться у телевізор та телефон.

Якщо самопочуття сильно погіршилося, обов’язково зверніться до лікаря – за ознаки магнітної бурі можуть бути прийняті симптоми інших захворювань.