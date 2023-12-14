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Магнітні бурі 14 грудня: яким буде четвер

Магнітні бурі 14 грудня: яким буде четвер

Сьогодні, 14 грудня, вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують спокійну геомагнітну обстановку, яка триватиме до 17 грудня включно.

Магнітна (сонячна) буря – не рідкість у житті нашої зірки. Більшість їх ніяк не впливає на Землю, проте іноді вони спрямовують свої небезпечні викиди в наш бік і викликають геомагнітні збурення.

Магнітні бурі мають сильний вплив на наше самопочуття, тому в ці дні потрібно дотримуватись простих рекомендацій, щоб полегшити свій стан. Насамперед потрібно завжди мати із собою ліки проти головного болю. Слід пити багато води та дотримуватися здорового харчування, не вживати занадто жирну їжу та алкоголь.

Для кращого самопочуття під час бурі дотримуйтесь наступних правил:

  • Пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю.
  • Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну.
  • Їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів та зелені.
  • Збільште фізичну активність і більше ходіть пішки.
  • Регулярно провітрюйте кімнату і більше на відкритому повітрі.
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