Магнитные бури 14 декабря: каким будет четверг

Сегодня, 14 декабря, ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку, которая продлится до 17 декабря включительно.
Магнитная (солнечная) буря – не редкость в жизни нашей звезды. Большинство из них никак не влияет на Землю, однако иногда они направляют свои опасные выбросы в нашу сторону и вызывают геомагнитные возмущения.
Магнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние. В первую очередь нужно всегда иметь с собой лекарство против головной боли. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.
Для лучшего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:
- Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая.
- Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
- Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени.
- Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком.
- Регулярно проветривайте комнату и больше на открытом воздухе.