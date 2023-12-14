Магнитные бури 14 декабря: каким будет четверг

Магнитная (солнечная) буря – не редкость в жизни нашей звезды. Большинство из них никак не влияет на Землю, однако иногда они направляют свои опасные выбросы в нашу сторону и вызывают геомагнитные возмущения.

Магнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние. В первую очередь нужно всегда иметь с собой лекарство против головной боли. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.

Для лучшего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:

Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая.

Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени.

Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком.

Регулярно проветривайте комнату и больше на открытом воздухе.