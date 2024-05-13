Магнітні бурі 13 травня: метеозалежним варто запастися ліками

За прогнозами фахівців Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, у понеділок, 13 травня 2024 року, очікується сильна магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуватиме у значному збудженому стані.
Повідомляється, що протягом доби сонячна активність була на дуже високому рівні. За останню добу на Сонці сталося 8 спалахів, що впливають на Землю.
За попередніми прогнозами період підвищеної сонячної активності може тривати до 17 травня. Ця магнітна буря спричинить погіршення самопочуття у метеозалежних людей, а також призведе до порушення роботи деяких технічних систем.
Нагадаємо, раніше через потужні спалахи на Сонці жителі низки областей України, зокрема й Одеської, могли спостерігати таке нетипове для наших широт явище, як північне сяйво.
Чим загрожують нам магнітні бурі
У дні підвищеної геомагнітної активності метеозалежні люди можуть відчувати загострення хронічних захворювань, погіршення сну чи настрою. Однак більшість людей не мають жодних негативних ефектів.
У період магнітних бур найчастіше скаржаться на такі симптоми:
- погіршення настрою та самопочуття;
- підвищення або зниження артеріального тиску;
- порушення сну або безсоння;
- дратівливість та тривожність;
- біль у суглобах;
- головний біль та запаморочення;
- загострення хронічних захворювань.
Як захиститися від впливу магнітних бур
У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:
- приділяти час фізичної активності;
- надавати перевагу здоровому харчуванню;
- відпочивати та висипатися;
- пити чисту воду або трав’яний чай;
- не вживати алкоголь та жирну їжу;
- уникати стресових факторів;
- перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.