Магнітні бурі 13 травня: метеозалежним варто запастися ліками

Повідомляється, що протягом доби сонячна активність була на дуже високому рівні. За останню добу на Сонці сталося 8 спалахів, що впливають на Землю.

За попередніми прогнозами період підвищеної сонячної активності може тривати до 17 травня. Ця магнітна буря спричинить погіршення самопочуття у метеозалежних людей, а також призведе до порушення роботи деяких технічних систем.

Нагадаємо, раніше через потужні спалахи на Сонці жителі низки областей України, зокрема й Одеської, могли спостерігати таке нетипове для наших широт явище, як північне сяйво.

Чим загрожують нам магнітні бурі

У дні підвищеної геомагнітної активності метеозалежні люди можуть відчувати загострення хронічних захворювань, погіршення сну чи настрою. Однак більшість людей не мають жодних негативних ефектів.

У період магнітних бур найчастіше скаржаться на такі симптоми:

погіршення настрою та самопочуття;

підвищення або зниження артеріального тиску;

порушення сну або безсоння;

дратівливість та тривожність;

біль у суглобах;

головний біль та запаморочення;

загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від впливу магнітних бур

У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій: