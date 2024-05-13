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Магнітні бурі 13 травня: метеозалежним варто запастися ліками

Магнітні бурі 13 травня: метеозалежним варто запастися ліками

За прогнозами фахівців Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, у понеділок, 13 травня 2024 року, очікується сильна магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуватиме у значному збудженому стані.

Повідомляється, що протягом доби сонячна активність була на дуже високому рівні. За останню добу на Сонці сталося 8 спалахів, що впливають на Землю.

За попередніми прогнозами період підвищеної сонячної активності може тривати до 17 травня. Ця магнітна буря спричинить погіршення самопочуття у метеозалежних людей, а також призведе до порушення роботи деяких технічних систем.

Нагадаємо, раніше через потужні спалахи на Сонці жителі низки областей України, зокрема й Одеської, могли спостерігати таке нетипове для наших широт явище, як північне сяйво.

Чим загрожують нам магнітні бурі

У дні підвищеної геомагнітної активності метеозалежні люди можуть відчувати загострення хронічних захворювань, погіршення сну чи настрою. Однак більшість людей не мають жодних негативних ефектів.

У період магнітних бур найчастіше скаржаться на такі симптоми:

  • погіршення настрою та самопочуття;
  • підвищення або зниження артеріального тиску;
  • порушення сну або безсоння;
  • дратівливість та тривожність;
  • біль у суглобах;
  • головний біль та запаморочення;
  • загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від впливу магнітних бур

У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:

  • приділяти час фізичної активності;
  • надавати перевагу здоровому харчуванню;
  • відпочивати та висипатися;
  • пити чисту воду або трав’яний чай;
  • не вживати алкоголь та жирну їжу;
  • уникати стресових факторів;
  • перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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