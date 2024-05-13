Магнитные бури 13 мая: метеозависимым стоит запастись лекарствами

Сообщается, что в течение суток солнечная активность была на очень высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек, которые оказывают влияние на Землю.

По предварительным прогнозам, период повышенной солнечной активности может продлиться до 17 мая. Эта магнитная буря вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, а также привести к нарушению работы некоторых технических систем.

Напомним, ранее из-за мощных вспышек на Солнце жителя ряда областей Украины, а том числе и Одесской могли наблюдать такое нетипичное для наших широт явление, как северное сияние.

Чем чреваты для нас магнитные бури

В дни повышенной геомагнитной активности метеозависимые люди могут испытывать обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения. Однако большинство людей не испытывают никаких негативных эффектов.

В период магнитных бурь чаще всего жалуются на следующие симптомы:

ухудшение настроения и самочувствия;

повышение или снижение артериального давления;

нарушение сна или бессонницу;

раздражительность и тревожность;

боль в суставах;

головную боль и головокружение;

обострение хронических заболеваний.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций: