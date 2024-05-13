Магнитные бури 13 мая: метеозависимым стоит запастись лекарствами

По прогнозам специалистов Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, в понедельник, 13 мая 2024 года, ожидается сильная магнитная буря. Магнитосфера Земли будет находиться в значительном возбужденном состоянии.
Сообщается, что в течение суток солнечная активность была на очень высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек, которые оказывают влияние на Землю.
По предварительным прогнозам, период повышенной солнечной активности может продлиться до 17 мая. Эта магнитная буря вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, а также привести к нарушению работы некоторых технических систем.
Напомним, ранее из-за мощных вспышек на Солнце жителя ряда областей Украины, а том числе и Одесской могли наблюдать такое нетипичное для наших широт явление, как северное сияние.
Чем чреваты для нас магнитные бури
В дни повышенной геомагнитной активности метеозависимые люди могут испытывать обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения. Однако большинство людей не испытывают никаких негативных эффектов.
В период магнитных бурь чаще всего жалуются на следующие симптомы:
- ухудшение настроения и самочувствия;
- повышение или снижение артериального давления;
- нарушение сна или бессонницу;
- раздражительность и тревожность;
- боль в суставах;
- головную боль и головокружение;
- обострение хронических заболеваний.
Как защититься от воздействия магнитных бурь
В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:
- уделять время физической активности;
- отдавать предпочтение здоровому питанию;
- отдыхать и высыпаться;
- пить чистую воду или травяной чай;
- не употреблять алкоголь и жирную пищу;
- избегать стрессовых факторов;
- проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.