Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури 13 мая: метеозависимым стоит запастись лекарствами

Магнитные бури 13 мая: метеозависимым стоит запастись лекарствами

По прогнозам специалистов Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, в понедельник, 13 мая 2024 года, ожидается сильная магнитная буря. Магнитосфера Земли будет находиться в значительном возбужденном состоянии.

Сообщается, что в течение суток солнечная активность была на очень высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек, которые оказывают влияние на Землю.

По предварительным прогнозам, период повышенной солнечной активности может продлиться до 17 мая. Эта магнитная буря вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, а также привести к нарушению работы некоторых технических систем.

Напомним, ранее из-за мощных вспышек на Солнце жителя ряда областей Украины, а том числе и Одесской могли наблюдать такое нетипичное для наших широт явление, как северное сияние.

Чем чреваты для нас магнитные бури

В дни повышенной геомагнитной активности метеозависимые люди могут испытывать обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения. Однако большинство людей не испытывают никаких негативных эффектов.

В период магнитных бурь чаще всего жалуются на следующие симптомы:

  • ухудшение настроения и самочувствия;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • нарушение сна или бессонницу;
  • раздражительность и тревожность;
  • боль в суставах;
  • головную боль и головокружение;
  • обострение хронических заболеваний.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:

  • уделять время физической активности;
  • отдавать предпочтение здоровому питанию;
  • отдыхать и высыпаться;
  • пить чистую воду или травяной чай;
  • не употреблять алкоголь и жирную пищу;
  • избегать стрессовых факторов;
  • проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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