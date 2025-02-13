У четвер, 13 лютого, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), що здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Магнітні бурі – це енергетичні викиди, що утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.
Для оцінки сили магнітної бурі вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Якщо на графіку є значення, які коливаються від 1 до 4, вони вважаються незначними і майже не впливають на магнітне поле Землі. Однак бурі від 5 до 9 балів, навпаки, несуть загрозу.
Для оцінки сили магнітної бурі вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Якщо на графіку є значення, які коливаються від 1 до 4, вони вважаються незначними і майже не впливають на магнітне поле Землі. Однак бурі від 5 до 9 балів, навпаки, несуть загрозу.
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Що потрібно робити в дні магнітних бур
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- Стежити за самопочуттям: Будьте уважними до сигналів вашого тіла та емоційних станів, записуйте свої відчуття та реакції, щоб краще зрозуміти, як вони пов’язані зі змінами погоди;
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- Приділити увагу здоров’ю та відпочинку. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров’я, приділяйте час для сну;
- Уникайте стресу та напруження, намагайтеся уникати ситуацій, які можуть їх викликати;
- Проведіть час на свіжому повітрі. Для деяких метеозалежних людей перебування на свіжому повітрі може допомогти пом’якшити негативні ефекти магнітної бурі. Прогулянки або просто перебування на відкритому повітрі можуть допомогти вам розслабитися і поліпшити самопочуття.