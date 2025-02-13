У четвер, 13 лютого, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), що здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, що утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

Для оцінки сили магнітної бурі вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Якщо на графіку є значення, які коливаються від 1 до 4, вони вважаються незначними і майже не впливають на магнітне поле Землі. Однак бурі від 5 до 9 балів, навпаки, несуть загрозу.

Для оцінки сили магнітної бурі вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Якщо на графіку є значення, які коливаються від 1 до 4, вони вважаються незначними і майже не впливають на магнітне поле Землі. Однак бурі від 5 до 9 балів, навпаки, несуть загрозу.

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Що потрібно робити в дні магнітних бур

Стежити за самопочуттям: Будьте уважними до сигналів вашого тіла та емоційних станів, записуйте свої відчуття та реакції, щоб краще зрозуміти, як вони пов’язані зі змінами погоди;

