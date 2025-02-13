В четверг, 13 февраля, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), способная влиять на самочувствие метеозависимых людей, сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.
Для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу — К-индекс. Если на графике имеются значения, которые колеблются от 1 до 4, они считаются незначительными и почти не влияют на магнитное поле Земли. Однако бури от 5 до 9 баллов, напротив, несут угрозу.
Для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу — К-индекс. Если на графике имеются значения, которые колеблются от 1 до 4, они считаются незначительными и почти не влияют на магнитное поле Земли. Однако бури от 5 до 9 баллов, напротив, несут угрозу.
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Что нужно делать в дни магнитных бурь
- Следить за самочувствием: Будьте внимательны к сигналам вашего тела и эмоциональным состояниям, записывайте свои ощущения и реакции, чтобы лучше понять, как они связаны с изменениями погоды;
- Уделить внимание здоровью и отдыху. Позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном здоровье, уделяйте время для сна;
- Избегайте стресса и напряжения, старайтесь избегать ситуаций, которые могут их вызвать;
- Проведите время на свежем воздухе. Для некоторых метеозависимых людей нахождение на свежем воздухе может помочь смягчить негативные эффекты магнитной бури. Прогулки или просто нахождение на открытом воздухе могут помочь вам расслабиться и улучшить самочувствие.