В четверг, 13 февраля, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), способная влиять на самочувствие метеозависимых людей, сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу — К-индекс. Если на графике имеются значения, которые колеблются от 1 до 4, они считаются незначительными и почти не влияют на магнитное поле Земли. Однако бури от 5 до 9 баллов, напротив, несут угрозу.

Для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу — К-индекс. Если на графике имеются значения, которые колеблются от 1 до 4, они считаются незначительными и почти не влияют на магнитное поле Земли. Однако бури от 5 до 9 баллов, напротив, несут угрозу.

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Что нужно делать в дни магнитных бурь