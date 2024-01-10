Магнітні бурі 10 січня: що прогнозують вчені

Сьогодні, 10 січня 2024 року, вчені прогнозують окремі збурені періоди. Імовірність магнітної бурі – 1%.
Дані про космічну погоду надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.
Магнітні бурі: як впливають на людей
Астрономічні явища, пов’язані з обуренням магнітного поля Землі, залежно від своєї інтенсивності, здатні вплинути навіть на здорову людину. У дні магнітних бур можливі:
- стрибання тиску;
- головний біль;
- безсоння;
- підвищення температури тіла.
Багато метеозалежних людей скаржаться на:
- підвищена дратівливість;
- агресивність;
- також у періоди магнітних бур існує велика загроза загострення хронічних захворювань.
Як слід захистити себе від магнітних бур
Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у дні магнітних бур слід дотримуватися простих рекомендацій та вести здоровий спосіб життя:
- правильно харчуватися;
- займатися спортом;
- повноцінно відпочивати та висипатися;
- пити більше звичайної чистої води, трав’яного чаю, а від кави та алкоголю на якийсь час відмовитися;
- по можливості уникати стресів;
- перевірити вміст своєї домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.