Магнітні бурі 10 січня: що прогнозують вчені

Дані про космічну погоду надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі: як впливають на людей

Астрономічні явища, пов’язані з обуренням магнітного поля Землі, залежно від своєї інтенсивності, здатні вплинути навіть на здорову людину. У дні магнітних бур можливі:

стрибання тиску;

головний біль;

безсоння;

підвищення температури тіла.

Багато метеозалежних людей скаржаться на:

підвищена дратівливість;

агресивність;

також у періоди магнітних бур існує велика загроза загострення хронічних захворювань.

Як слід захистити себе від магнітних бур

Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у дні магнітних бур слід дотримуватися простих рекомендацій та вести здоровий спосіб життя:

правильно харчуватися;

займатися спортом;

повноцінно відпочивати та висипатися;

пити більше звичайної чистої води, трав’яного чаю, а від кави та алкоголю на якийсь час відмовитися;

по можливості уникати стресів;

перевірити вміст своєї домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.