Магнитные бури 10 января: что прогнозируют ученые

Данные о космической погоде предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури: как влияют на людей

Астрономические явления, связанные с возмущением магнитного поля Земли, в зависимости от своей интенсивности способны повлиять даже на здорового человека. В дни магнитных бурь возможны:

скачки давления;

головные боли;

бессонница;

повышение температуры тела.

Многие метеозависимые люди жалуются на:

повышенную раздражительность;

агрессивность;

также в периоды магнитных бурь существует большая угроза обострения хронических заболеваний.

Как следует защитить себя от магнитных бурь

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций и вести здоровый образ жизни:

правильно питаться;

заниматься спортом;

полноценно отдыхать и высыпаться;

пить больше обычной чистой воды, травяного чая, а от кофе и алкоголя на время отказаться;

по возможности избегать стрессов;

проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.