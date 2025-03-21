Магнитная буря
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За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у п’ятницю, 21 березня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі.

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Магнітні бурі: що це і як вони впливають на нас

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Вони можуть тривати від кількох годин до кількох діб і здатні як спричиняти технічні збої, так і негативно впливати на наше здоров’я. І якщо слабкі магнітні бурі можуть відчувати лише метеозалежні люди, то сильніші – майже всі люди на планеті. Особливо обережними в ці дні мають бути метеочутливі, літні люди, а також власники хронічних захворювань.

У дні магнітних штормів найчастіше спостерігаються такі симптоми:

  • пригнічений настрій і дратівливість;
  • підвищення або зниження артеріального тиску;
  • порушення сну;
  • біль у суглобах;
  • апатія або тривога;
  • головний біль і запаморочення;
  • загострення хронічних захворювань;
  • ломота в м’язах, кістках, місцях старих переломів і травм.

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