За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у п’ятницю, 21 березня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі.
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Магнітні бурі: що це і як вони впливають на нас
Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Вони можуть тривати від кількох годин до кількох діб і здатні як спричиняти технічні збої, так і негативно впливати на наше здоров’я. І якщо слабкі магнітні бурі можуть відчувати лише метеозалежні люди, то сильніші – майже всі люди на планеті. Особливо обережними в ці дні мають бути метеочутливі, літні люди, а також власники хронічних захворювань.
У дні магнітних штормів найчастіше спостерігаються такі симптоми:
- пригнічений настрій і дратівливість;
- підвищення або зниження артеріального тиску;
- порушення сну;
- біль у суглобах;
- апатія або тривога;
- головний біль і запаморочення;
- загострення хронічних захворювань;
- ломота в м’язах, кістках, місцях старих переломів і травм.