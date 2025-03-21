По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в пятницу, 21 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (желтый уровень), что соответствует слабой магнитной буре.
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Магнитные бури: что это и как они влияют на нас
Напомним, магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и способны как вызывать технические сбои, так и негативно влиять на наше здоровье. И если слабые магнитные бури могут чувствовать только метеозависимые люди, то более сильные – почти все люди на планете. Особенно осторожными в эти дни должны быть метеочувствительные, пожилые люди, а также обладатели хронических заболеваний.
В дни магнитных штормов чаще всего наблюдаются следующие симптомы:
- подавленное настроение и раздражительность;
- повышение или снижение артериального давления;
- нарушение сна;
- боль в суставах;
- апатия или тревога;
- головная боль и головокружение;
- обострение хронических заболеваний;
- ломота в мышцах, костях, местах старых переломов и травм.