Магнитная буря
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По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в пятницу, 21 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (желтый уровень), что соответствует слабой магнитной буре.

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Магнитные бури: что это и как они влияют на нас

Напомним, магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и способны как вызывать технические сбои, так и негативно влиять на наше здоровье. И если слабые магнитные бури могут чувствовать только метеозависимые люди, то более сильные – почти все люди на планете. Особенно осторожными в эти дни должны быть метеочувствительные, пожилые люди, а также обладатели хронических заболеваний.

В дни магнитных штормов чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

  • подавленное настроение и раздражительность;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах;
  • апатия или тревога;
  • головная боль и головокружение;
  • обострение хронических заболеваний;
  • ломота в мышцах, костях, местах старых переломов и травм.

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