До речі, і на інші події також можна сходити родиною, адже і концерт Women’s Power і виступ Арсена Мірзояна – це та музика яку люблять і молодь і старше покоління. Фестиваль Мозгофест також – родинна подія. І підходить для дітей будь якого віку: від 7 до 97 років.

Приємним сюрпризом для молоді буде концерт миколаївського гурту «Сусіди стерплять». Купіть квиток своїм майже дорослим дітям в клуб, вони будуть вам вдячні.

21, 22 березня, 17:00. Премʼєра опери «Наталка Полтавка». Одеська опера

Понад 130 років “Наталка Полтавка” не сходить з оперних сцен. Нині — нова версія. Над нею працює в Одеській національній опері потужна команда постановників – головний диригент театру, заслужений артист України Василь Коваль; відомий український режисер-постановник, заслужений діяч мистецтв України Вадим Сікорський (м. Львів); головний хормейстер Одеської опери, заслужений діяч мистецтв України Валерій Регрут; художниця Наталія Тарасенко (Львівський національний театр ім. Марії Заньковецької).

Станьте першими, хто побачить цей прекрасний твір.

22 березня, 19:00. Концерт Woman`s Power Music. КЦ Union

Березень – це не просто місяць весни. Це місяць боротьби, коли голоси жінок стали голосніше, а історії їхньої стійкості резонують сильніше. У цей час Awa Band запрошує вас на особливий музичний вечір, де кожна нота – це прояв сили, свободи та непохитності.

Цей концерт – не лише про музику. Це про шлях від безправ’я до визнання, про виклики, що сьогодні постають перед жінками, і про їхню незламність. Поєднання англійської, французької та української мов, живий звук та потужна енергетика створять атмосферу, яку ви запам’ятаєте надовго. Це подія, що заряджає і надихає.

23 березня, 12:00. Мозгофест. Нова програма. Будинок Клоунів

Любими багатьма фестиваль Мозгофест підготував нову програму.

Цей крутий фестиваль від Школи Наукових Чудес вкотре збирає дітей разом з їхніми батьками на новому шоу!

Кожен захід – це не тільки Наукове ШОУ, а коктейль з майстер-класів, лекцій, інтерактивних екскурсій, рекордів та пізнавальних активностей!

23 березня, 18:00. Гастролі. Арсен Мірзоян. Одеська Філармонія

Арсен Мірзоян – один з найяскравіших артистів сучасної української сцени. У творчості співака дивовижно поєднуються мужність та емоційна глибина, драйв та чуттєвість. У неділю ви зможете сповна насолодитися оксамитовим вокалом співака та отримати яскраві, незабутні враження.

Арсена Мірзояна називають «сталевим голосом України». Артист давно став уособленням мужності й романтизму у світі української музики. Творчість співака – це особисті історії, які вражають та надихають. Особливий тембр і природний чоловічий шарм виконавця не залишають байдужих. А потужні композиції з виразним характером одразу западають у серце.

Живі виступи артиста – це не просто яскраві спогади, а справжній емоційний вибух, що залишає відчуття захоплення та ейфорії. З перших днів війни Арсен Мірзоян організовує поїздки на фронт, під час яких підтримує наших захисників і захисниць. А нові пісні артиста «Моя країна», «Вальс Ірпінь», «Херсон» стали музичним відображенням емоцій від побаченого та почутого на власні очі у звільнених містах.

23 березня, 18:30. Концерт гурту «Сусіди стерплять». Palladium

Цей гурт був створений у 2017 році і працює в стилях панк-рок, альтернативний рок, поппанк. Завдяки драйву та нестандартному виконанню стали відомими далеко за межами рідного Миколаєва і зараз багато гастролюють містами України. Якщо у вас виникає бажання зануритися в атмосферу абсолютної свободи від нав’язаних стереотипів і всіляких обмежень, тоді цей концерт – ваш.