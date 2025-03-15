За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні, 15 березня, очікується геомагнітна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середній магнітній бурі, яка здатна впливати на самопочуття людей.

Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами та вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема й до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

Як відомо, магнітні бурі мають здатність впливати на атмосферний тиск, тому в ці дні деякі люди можуть почуватися гірше. У деяких людей вони здатні викликати головний біль, втому, безсоння, дратівливість, зниження концентрації та загальне погіршення самопочуття.

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Щоб зменшити вплив магнітних бур, важливо більше відпочивати та уникати стресових ситуацій. У цей період рекомендується пити достатню кількість води, обмежити вживання кофеїну та алкоголю, а також дотримуватися легкої дієти, багатої на вітаміни та мікроелементи.