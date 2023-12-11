Магнітна буря 11 грудня: вчені зробили прогноз

За даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України 11 грудня на нашій планеті очікується спокійна геомагнітна обстановка. span>

Нагадаємо, що досить сильна буря була 9 грудня і частково захопила вчорашній день, 10-е число.

При цьому вже завтра геомагнітна обстановка зміниться, з 12 грудня космічна погода стане неспокійною. З’являтимуться іноді обурення геомагнітного поля, тобто можна назвати короткочасними і несильними магнітними бурями. Так штормитиме 21-23 числа.

А ось найпотужніша груднева ще попереду, причому доведеться вона якраз на передноворічні дні. Її пік припаде на 30 грудня.