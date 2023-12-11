Новости Одессы и Одесской области

Магнитная буря 11 декабря: ученые сделали прогноз

Магнитная буря 11 декабря: ученые сделали прогноз

Будут ли магнитные бури 11 декабря 2023 года? Или геомагнитное поле Земли будет в спокойном состоянии? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашей публикации.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины 11 декабря на нашей планете ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Напомним, что достаточно сильная буря была 9 декабря и частично захватила вчерашний день, 10-е число. 

При этом уже завтра геомагнитная обстановка изменится, с 12-го декабря космическая погода станет неспокойной. Будут возникать время от времени возмущения геомагнитного поля, что другими словами можно назвать кратковременными и несильными магнитными бурями. Так будет штормить 21-23 числа. 

А вот самая мощная декабрьская еще впереди, причем придется она как раз на предновогодние дни. Ее пик придется на 30 декабря. 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить