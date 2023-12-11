Магнитная буря 11 декабря: ученые сделали прогноз

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины 11 декабря на нашей планете ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Напомним, что достаточно сильная буря была 9 декабря и частично захватила вчерашний день, 10-е число.

При этом уже завтра геомагнитная обстановка изменится, с 12-го декабря космическая погода станет неспокойной. Будут возникать время от времени возмущения геомагнитного поля, что другими словами можно назвать кратковременными и несильными магнитными бурями. Так будет штормить 21-23 числа.

А вот самая мощная декабрьская еще впереди, причем придется она как раз на предновогодние дни. Ее пик придется на 30 декабря.