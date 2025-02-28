Кришталеве диво природи закарбували співробітники Нижньодністровського національного природного парку.

«Лід тут не гладкий, а фактурний, ніби невидимий художник наклав мазки на полотно природи. І в кожному відблиску льоду – історія зимової тиші та краси», – так вони описують водойму.

Окрім Дністровського лиману кригою нині вкриті річка Дністер та озера межиріччя і вже з’явилися рибалки-любителі підлідного лову.

Однак вихід на кригу завжди пов’язаний із ризиком, попереджають у нацпарку та нагадують основні правила безпечної поведінки на льоду:

Не виходьте на лід поодинці! У разі надзвичайної ситуації вам ніхто не зможе допомогти.

Уникайте бігу, стрибків і різких рухів! Це може спричинити тріщини та провал під лід.

Дотримуйтесь дистанції! Якщо рухаєтеся групою, зберігайте відстань 5-6 метрів між собою, щоб не перевантажити лід.

Не скупчуйтеся біля однієї ополонки! Лід під кількома людьми може не витримати.

Якщо почули тріск льоду – негайно повертайтеся назад! Ідіть тим самим шляхом, використовуючи ковзаючі рухи без відриву ніг від поверхні.

Дітям суворо заборонено виходити на лід без дорослих!

Нагадаємо, 15 лютого 2025 року на ставку в с. Корсунці сталася трагедія – під кригу провалилися і потонули троє підлітків.