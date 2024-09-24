Космічний прогноз: якою буде магнітосфера у вівторок, 24 вересня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні, 24 вересня 2024 року, істотних магнітних бур не передбачається.
Очікується нормальна магнітосфера з К-індексом 2 (зелений рівень), без магнітних бур.
Як повідомлялося, досить тривала, але слабка магнітна буря на нас чекає з 25 по 28 вересня. В останній день геомагнітний шторм може посилитися до 5 балів.
Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця і судин.
Мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм допоможуть прості правила:
- перебувайте більше часу на свіжому повітрі;
- обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
- включіть до свого раціону більше води, овочів і фруктів;
- уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
- подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб.