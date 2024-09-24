Космічний прогноз: якою буде магнітосфера у вівторок, 24 вересня

Очікується нормальна магнітосфера з К-індексом 2 (зелений рівень), без магнітних бур.

Як повідомлялося, досить тривала, але слабка магнітна буря на нас чекає з 25 по 28 вересня. В останній день геомагнітний шторм може посилитися до 5 балів.

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця і судин.

Мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм допоможуть прості правила: