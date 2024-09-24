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Космический прогноз: какой будет магнитосфера во вторник, 24 сентября

Космический прогноз: какой будет магнитосфера во вторник, 24 сентября

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, 24 сентября 2024 года, существенных магнитных бурь не предвидится.

Ожидается нормальная магнитосфера с К-индексом 2 (зеленый уровень), без магнитных бурь.

Как сообщалось, достаточно продолжительная, но слабая магнитная буря нас ждет с 25 по 28 сентября. В последний день геомагнитный шторм может усилиться до 5 баллов.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм помогут простые правила:

  • находитесь больше времени на свежем воздухе;
  • ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
  • включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
  • избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
  • позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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