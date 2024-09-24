Космический прогноз: какой будет магнитосфера во вторник, 24 сентября

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, 24 сентября 2024 года, существенных магнитных бурь не предвидится.
Ожидается нормальная магнитосфера с К-индексом 2 (зеленый уровень), без магнитных бурь.
Как сообщалось, достаточно продолжительная, но слабая магнитная буря нас ждет с 25 по 28 сентября. В последний день геомагнитный шторм может усилиться до 5 баллов.
Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.
Минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм помогут простые правила:
- находитесь больше времени на свежем воздухе;
- ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
- включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
- избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
- позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.