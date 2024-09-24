Космический прогноз: какой будет магнитосфера во вторник, 24 сентября

Ожидается нормальная магнитосфера с К-индексом 2 (зеленый уровень), без магнитных бурь.

Как сообщалось, достаточно продолжительная, но слабая магнитная буря нас ждет с 25 по 28 сентября. В последний день геомагнитный шторм может усилиться до 5 баллов.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм помогут простые правила: