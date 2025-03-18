Цей тиждень потішить любителів поезії, адже не лише в Одесі, а й по всій Україні проходить Тиждень поезії та не тільки. В Грецькій залітеатру Василька виступатимуть одеські поети – Андрій Хаєцький та угрупування «Оголені поети». В бібліотеці Грушевського з приводу днів народження Ліни Костенко та Максима Рильського. В четвер історик Тарас Гончарук прочитає лекцію присвячену друкарю Юхиму Фесенку.

Не пройдуть осторонь й музичні події. На вас чекають концерти в Музичній академії, концерт памʼяті джазмена Ростислава Кабанченка в школі мистецтв імені Гілельс. Ну і прекрасна новина – в Одесі відновлюються концертні програми в Ротонді Міського саду і грати будуть не лише у вихідні, а й в будні! Про інші не менш цікаві події читайте в нашому огляді.

Що: Вечори на Ротонді

Де: Міський сад

Коли: 18, 20 березня, 17:00



Що: Спротив через культуру – від Марселя до Одеси

Де: Футуристів, 4-1, Школа мистецтв імені Еміля Гілельса

Коли: 18 березня, 18:00

Що: Концерт «Перші подихи весни»

Де: Новосельського, 63, Музична Академія

Коли: 18 березня, 18:00



Що: Лекція до 130-річчя народження Максима Рильського

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 19 березня, 15:00



Що: Концерт памʼяті Ростислава Кабанченка

Де: Футуристів, 4-1, Школа мистецтв імені Еміля Гілельса

Коли: 19 березня, 15:00



Що: «Залізна леді». Ліні Костенко – 95

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського, Музей української книги

Коли: 19 березня, 16:00

Що: Вечір памʼяті Валерія Хаіта

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 19 березня, 17:00

Що: Поезія в театрі: вечір віршів до Національного тижня поезії

Де: Пастера, 15, Театр Василька

Коли: 19 березня, 18:00

Що: Концерт з творів українських композиторів

Де: Новосельського, 63, Музична Академія, Малий зал

Коли: 20 березня, 14:30



Що: Юхим Фесенко – корифей друкованої справи. Лекція Тараса Гончарука

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського, Музей української книги

Коли: 20 березня, 15:00

Що: Історія життя та відкриттів Володимира Хавкіна

Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв

Коли: 20 березня, 18:00

