Цей тиждень потішить любителів поезії, адже не лише в Одесі, а й по всій Україні проходить Тиждень поезії та не тільки. В Грецькій залітеатру Василька виступатимуть одеські поети – Андрій Хаєцький та угрупування «Оголені поети». В бібліотеці Грушевського з приводу днів народження Ліни Костенко та Максима Рильського. В четвер історик Тарас Гончарук прочитає лекцію присвячену друкарю Юхиму Фесенку.
Не пройдуть осторонь й музичні події. На вас чекають концерти в Музичній академії, концерт памʼяті джазмена Ростислава Кабанченка в школі мистецтв імені Гілельс. Ну і прекрасна новина – в Одесі відновлюються концертні програми в Ротонді Міського саду і грати будуть не лише у вихідні, а й в будні! Про інші не менш цікаві події читайте в нашому огляді.
Що: Вечори на Ротонді
Де: Міський сад
Коли: 18, 20 березня, 17:00
Що: Спротив через культуру – від Марселя до Одеси
Де: Футуристів, 4-1, Школа мистецтв імені Еміля Гілельса
Коли: 18 березня, 18:00
Що: Концерт «Перші подихи весни»
Де: Новосельського, 63, Музична Академія
Коли: 18 березня, 18:00
Що: Лекція до 130-річчя народження Максима Рильського
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 19 березня, 15:00
Що: Концерт памʼяті Ростислава Кабанченка
Де: Футуристів, 4-1, Школа мистецтв імені Еміля Гілельса
Коли: 19 березня, 15:00
Що: «Залізна леді». Ліні Костенко – 95
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського, Музей української книги
Коли: 19 березня, 16:00
Що: Вечір памʼяті Валерія Хаіта
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 19 березня, 17:00
Що: Поезія в театрі: вечір віршів до Національного тижня поезії
Де: Пастера, 15, Театр Василька
Коли: 19 березня, 18:00
Що: Концерт з творів українських композиторів
Де: Новосельського, 63, Музична Академія, Малий зал
Коли: 20 березня, 14:30
Що: Юхим Фесенко – корифей друкованої справи. Лекція Тараса Гончарука
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського, Музей української книги
Коли: 20 березня, 15:00
Що: Історія життя та відкриттів Володимира Хавкіна
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 20 березня, 18:00